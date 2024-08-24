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عربي-دولي
وزير خارجية إيران: نعمل على خطة بشأن الحرب في غزة
Lebanon 24
24-08-2024
|
00:41
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أعلن وزير خارجية إيران عباس عراقجي ان بعض الدول مصممة على التفاوض بشأن غزة من دون الأخذ بالاعتبار رغبات الفلسطينيين ومواقف إيران، مشيرا إلى أن وزارته تجهز خطة للتحرك وفقها بهذا الشأن.
وقال عراقجي في مقابلة أمس الجمعة مع التلفزيون الإيراني، إنه "بخصوص تصميم بعض الدول على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة دون النظر إلى رغبات الشعب الفلسطيني وبغض النظر عن مواقف إيران: سياستنا الخارجية ستحاول التدخل بشكل فعال في هذا المجال. وطلبت من زملائي في وزارة الخارجية أن يضعوا خطة في هذا المجال، ونأمل أن تكون لدينا خطة محددة ونتحرك بناء على تلك الخطة. وكما يعترف العالم كله بدور إيران في الميدان، عليه أيضا أن يعترف بوجودنا ودورنا السياسي".
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وأضاف: "بالتأكيد، سندعم شعب لبنان، وشعب فلسطين المظلوم، وخاصة في غزة، وشعب اليمن، وفي أي مكان آخر في العالم الإسلامي، وخاصة في منطقة محور القدس. المقاومة ستكون جزءا من سياسات الحكومة الرابعة عشرة التي لا تتغير".
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن "قضية محور المقاومة ليست منفصلة في الأساس عن قضية الصراع مع الولايات المتحدة"، وقال إن "محور المقاومة هذا تشكل بناء على سلسلة من المثل العليا وله مدرسته الخاصة، وسيكون مدعوما من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي موقف. وهنا نقول إن بعض صراعاتنا مع أميركا لا يمكن حلها، لأن الأشياء التي نؤمن بها لا تسمح بحل هذه الصراعات. لذا، عندما نصل إلى هذا الصراع، فإن مهمتنا هي الإدارة".
وكان عراقجي أكد بوقت سابق أن طهران تسعى لإدارة الصراع مع الولايات المتحدة لا حله، مشيرا إلى أن إحياء الاتفاق النووي ومفاوضات رفع العقوبات أصبح صعبا، كما أكد لنظيريه البريطاني والفرنسي "حق إيران في الرد على العمل الإجرامي والإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني في طهران"، في إشارة إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في 31 تموز الفائت في طهران. (روسيا اليوم)
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