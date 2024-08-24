"مقترح أميركي" جديد "لتسهيل" التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة.. هذه تفاصيله





ووفقا لمصادر الهيئة، فإن المقترح الأميركي، الذي قالت إنه سيشكل "الأساس لقمة الأحد في القاهرة، يتضمن "تقليص عدد القوات الإسرائيلية التي ستتواجد في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) بشكل ملحوظ، بحيث يبقى عدد قليل من نقاط المراقبة".

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كما يشمل "زيادة عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم (من قبل حركة حماس) كل أسبوع".



وكان "المقترح الأصلي ينص على إطلاق سراح 3 رهائن أسبوعيا، بينما في الاقتراح الحالي ارتفع العدد إلى 4"، حسب هيئة البث الإسرائيلية، وذلك "مقابل تخفيض كبير في عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، والذي سيكون لإسرائيل حق النقض عليه".



ويشارك في مباحثات القاهرة، رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية، الموساد دافيد برنياع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كمال، ورئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، محمد آل ثاني.



وذكرت الهيئة أنه "من المنتظر أن تسلم مصر لحركة حماس، الأحد، الاقتراح الجديد بشأن معبر رفح ومحور فيلادلفيا"، مضيفة أن مصر "مارست ضغوطًا شديدة على حماس للمشاركة في القمة، الأحد". ذكرت هيئة "البث الإسرائيلية"، الجمعة، أن الولايات المتحدة قدمت مقترحا يتعلق ببعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تدور مفاوضات حوله منذ أشهر بين إسرائيل وحركة حماس، دون تحقيق انفراجة.ووفقا لمصادر الهيئة، فإن المقترح الأميركي، الذي قالت إنه سيشكل "الأساس لقمة الأحد في القاهرة، يتضمن "تقليص عدد القوات الإسرائيلية التي ستتواجد في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) بشكل ملحوظ، بحيث يبقى عدد قليل من نقاط المراقبة".كما يشمل "زيادة عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم (من قبل حركة حماس) كل أسبوع".وكان "المقترح الأصلي ينص على إطلاق سراح 3 رهائن أسبوعيا، بينما في الاقتراح الحالي ارتفع العدد إلى 4"، حسب هيئة البث الإسرائيلية، وذلك "مقابل تخفيض كبير في عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، والذي سيكون لإسرائيل حق النقض عليه".ويشارك في مباحثات القاهرة، رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية، الموساد دافيد برنياع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كمال، ورئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، محمد آل ثاني.وذكرت الهيئة أنه "من المنتظر أن تسلم مصر لحركة حماس، الأحد، الاقتراح الجديد بشأن معبر رفح ومحور فيلادلفيا"، مضيفة أن مصر "مارست ضغوطًا شديدة على حماس للمشاركة في القمة، الأحد".

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قد ذكر، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، سحب القوات الإسرائيلية من حدود غزة مع مصر، في إطار مرحلة أولية من اتفاق وقف إطلاق النار حتى يمكن مواصلة المحادثات.



وقال 3 مسؤولين إسرائيليين لموقع أكسيوس، إن نتانياهو "قبل جزئيا طلب بايدن" الذي ذكره في مكالمتهما، الأربعاء، و"وافق على التخلي عن موقع تسيطر عليه القوات الإسرائيلية عند الحدود بين مصر وغزة".



وبعد أكثر من 10 أشهر من الحرب التي دمّرت قطاع غزة وخلّفت عشرات آلاف القتلى، تجري جولة المفاوضات الجديدة في القاهرة بوساطة من أميركا وقطر ومصر، بين إسرائيل وحركة حماس.



وتجرى المحادثات بعد جولة مماثلة عقدت في الدوحة الأسبوع الماضي، لم تحضرها حركة حماس. (الحرة)