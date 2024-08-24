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رداً على خطة أميركية محدثة.. كوريا الشمالية ستعزز قدراتها النووية

Lebanon 24
24-08-2024 | 03:03
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ردا على تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة قامت بمراجعة خطتها الاستراتيجية النووية، تعهدت كوريا الشمالية، اليوم السبت، تعزيز قدراتها النووية.

وستقوم كوريا الشمالية بـ" تعزيز قوتها الاستراتيجية بكل الطرق للسيطرة على كافة أشكال التحديات الأمنية التي قد تنتج عن خطة واشنطن المعدلة والقضاء عليها"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.
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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" هذا الأسبوع أن خطة أميركية وافق عليها الرئيس جو بايدن في آذار تقضي بالاستعداد لمواجهات نووية منسقة محتملة مع روسيا والصين وكوريا الشمالية.

وأضافت أن الخطة السرية جدا تعيد توجيه استراتيجية الردع الأميركية لأول مرة بشكل يركز على التوسع السريع للصين في ترسانتها النووية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن وزارة الخارجية الكورية الشمالية "تعبر عن قلقها الشديد وتدين بشدة وترفض سلوك الولايات المتحدة". وأضافت أن كوريا الشمالية تعهدت المضي قدما في بناء قوة نووية كافية وموثوقة بما يكفي للدفاع بحزم عن سيادتها.

وبيونغ يانغ وموسكو حليفتان منذ تأسيس كوريا الشمالية بعد الحرب العالمية الثانية، وتقاربت العلاقات بينهما بشكل أكبر منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 2022. (العربية)


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