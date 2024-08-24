وفد من حماس توجه إلى القاهرة

نقلت وكالة "فرانس برس" عن قيادي في حماس قوله، إن وفداً من الحركة توجه اليوم السبت إلى القاهرة، وسيلتقي مع كبار المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، بهدف الاطلاع على تطورات جولة المحادثات الجارية" بشأن صفقة تبادل الرهائن المحتجزين في القطاع وسجناء فلسطينيين لدى إسرائيل، واتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

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وأكد القيادي أن هذه الزيارة "لا تعني المشاركة في جولة المفاوضات"، التي من من المرجح أن تُعقد الأحد.

وكانت جولة جديدة من المشاورات قد عقدت في الدوحة في 15 و16 آب للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس.



وكان رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، قد وصلا هذا الأسبوع إلى القاهرة لمواصلة المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى.



يذكر أن مصر لم تعلن بعد الموعد المحدد لجولة المحادثات الجديدة في القاهرة.



إلى ذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة قدمت مقترحاً يتعلق ببعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



ووفقاً لمصادر الهيئة، فإن المقترح الأميركي، الذي قالت إنه سيشكل الأساس لقمة يوم الأحد في القاهرة، يتضمن تقليص عدد القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفي (ممر صلاح الدين) الحدودي مع مصر بشكل ملحوظ، بحيث يبقى عدد قليل من نقاط المراقبة فقط.



كما يشمل المقترح زيادة عدد المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم من قبل حماس كل أسبوع من ثلاثة إلى أربعة.



وأضافت هيئة البث أن المقترح الأميركي يتضمن تخفيضاً كبيراً في عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيكون لإسرائيل حق النقض على الإفراج عنهم.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مصر ستسلم المقترح لحركة حماس. وأضافت أن مصر مارست ضغوطاً شديدة على الحركة للمشاركة في القمة.(العربية)



