تسبب بعاهات مستديمة.. انتحل صفة طبيب ونصب على المواطنين

Advertisement

اعتقلت الشرطة المصرية بمحافظة الغربية شخصا شخصا انتحل صفة طبيب لمدة عامين داخل مركز طبي قام بتأسيسه، ووجهت له تهمة "النصب على المواطنين، والتسبب في إصابتهم بعاهات مستديمة".وأصدر المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم السبت، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز شرطة سمنود بسرعة فتح باب التحقيق العاجل في واقعة انتحال عاطل صفة طبيب بشري والمعروفة إعلاميا بـ"الطبيب النصاب"، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.كما وجه المحامي العام في تعليماته بسماع أقوال أسرة الضحية المبلغ وتفريغ كاميرات مراقبة بمحيط موقع منزله بنطاق قرية أبو صير وسماع أقوال شهود عيان من جيرانه وأهل بلدته.الحبس 4 أيام على ذمة التحقيقاتكما وجهت النيابة العامة بحبس الطبيب النصاب 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على المعدات المستخدمة من أدوات طبية وأدوية داخل عيادته المقامة بمنزله.وأوضحت مصادر أن المتهم عاطل وغير مدرج في جدول نقابة الأطباء وحاصل على الشهادة الابتدائية، وأنه سافر إلى الصين لاستيراد بعض الإبر الصينية والوصفات العلاجية واستغلها في إيهام المرضى بأنه طبيب ويستطيع علاجهم من أي مرض، وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية.من جانبها، أعلنت النقابة الفرعية للأطباء بالغربية أن المدعو "محمود .ر.ا" غير مقيد بجداول مزاولي مهنة الطب، لافتين إلى أنهم أخطروا في بلاغات وشكاوى رسمية الجهات المعنية بسرعة ضبطه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه، صرح بذلك الدكتور بهاء توفيق نقيب أطباء الغربية، لافتا إلى أن المستشار القانوني للنقابة تقدم ببلاغات رسمية للنيابة العامة ضد الشخص المعروف إعلاميا بـ"الطبيب النصاب".وكشف نقيب أطباء الغربية أن النقابة تلقت العديد من الشكاوى من بعض المواطنين والمرضى عن اتخاذ الشخص المذكور منزله مسرحا لمزاولة جريمته بحجة علاج المرض بالأعشاب واستخدام أدوات طبية غير مصرح باستخدامها داخل قريته بنطاق دائرة مركز سمنود.إحداث عاهات مستديمةوكان ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط شخص عاطل منتحل صفة طبيب بشري لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لأحد المرضى المترددين على مركزه الطبي القائم بمنزله بنطاق قرى مركز سمنود.(العربية)