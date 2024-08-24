مسؤول بارز في "حماس"... من اغتالت إسرائيل اليوم؟

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت عن اغتيال طه أبو ندى، المسؤول عن جهود إنتاج الأسلحة لحركة "حماس".

ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت "واي نت"، كان أبو ندى مسؤولاً عن تطوير معدات عسكرية وبنية تحتية، يتم استخدامها لصنع أسلحة لحماس. (الإمارات 24)