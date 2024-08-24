في مصر... إكتشاف أكبر مرصد فلكي يعود للقرن السادس قبل الميلاد

نجحت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، العاملة في معبد بوتو في منطقة تل الفراعين في محافظة كفر الشيخ، في الكشف عن أول وأكبر مرصد فلكي من الطوب اللبن، والذي يعود للقرن السادس قبل الميلاد.

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ووصف رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار الدكتور أيمن عشماوي، مبنى المرصد الفلكي المكتشف، بأنه "أكبر مرصد فلكي يتم اكتشافه من القرن السادس قبل الميلاد، إذ يبلغ إجمالي مساحته 850 متر تقريبا، وتم الكشف عنه فى الركن الجنوبى الغربى لمنطقة المعابد، ويتكون تصميمه المعماري من مدخل ناحية الشرق حيث شروق الشمس، وصالة أعمدة وسطى مفتوحة على شكل حرف "L"، ويتقدمها جدار ضخم ومرتفع من الطوب اللبن، به ميول إلى الداخل في ما يشبه طراز الصرح المصرى المعروف فى مداخل المعابد".

كما عثرت البعثة خلال أعمال التنقيب على "ساعة شمسية حجرية مائلة، تعد من أبرز أدوات قياس الوقت في العصور القديمة، بالإضافة إلى تماثيل وقطع فخارية وأدوات قياس، منها تمثال من الغرانيت الرمادى من عصر "واح إيب رع" من الأسرة السادسة والعشرين، وهو للكاهن بسماتيك سمن ويحمل تمثال المعبود أوزير ومدون عليه لقب حامل الختم الملكي". (سبوتنيك)