رسائل مخيفة تصلُ إلى هواتف الإسرائيليين.. ماذا كُتب فيها؟

قالت منصّات إعلاميّة إسرائيليّة إنّ بعض المستوطنين الإسرائيليين تلقوا رسالةً عبر الهاتف كتب فيها: "الرد سيأتي والقرار اتخذ، لعله اليوم أو غداً".

كذلك، تحدثت التقارير الإسرائيلية في الوقت عينه عن أنّ موقع "الكنيست" غير فاعل "بسبب أعمال صيانة".

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وشملت دائرة المستهدفين بالرسالة المذكورة عدة مستوطنات، ومختلف شركات الاتصالات، وفق ما ذكر تقرير نشره موقع "الميادين نت".



ويعيش الإسرائيليون حالة من القلق المستمر والمتزايد، في انتظار الرد الإيراني على اغتيال رئيس المجلس السياسي لحركة حماس، الشهيد القائد إسماعيل هنية، في طهران، ورد "حزب الله" من لبنان على اغتيال القائد الجهادي فؤاد شكر، في الضاحية الجنوبية لبيروت، كما رد القوات المسلحة اليمنية على العدوان الإسرائيلي على ميناء الحديدة.



وتحوّل الانتظار إلى حرب نفسية يعيشها المستوطنون، ترافقت مع خسائر اقتصادية ضربت إسرائيل مع تعطل حركة المطارات، والحركة السياحية، إضافةً للقلق الرسمي، المرافق لغموض طبيعة تلك الردود والأماكن الممكن استهدافها.



وفي سياق متصل، أشار موقع "غلوبس" الإسرائيلي، في مقال نُشِر قبل أسابيع، إلى ارتفاع حجم التهديدات السيبرانية بصورة كبيرة، في الأعوام الأخيرة، بحيث "واجهت شركات إسرائيلية، عامة وخاصة، على حد سواء، هجمات كثيرة على منظوماتها".

ووفق معطيات وحدة الأبحاث في شركة التقنيات البرمجية الإسرائيلية، "تشك بوينت"، شهدت إسرائيل في الربع الثاني من العام الحالي، قفزة في الهجمات السيبرانية، بحيث بلغ متوسط العدد الأسبوعي للهجمات 2278 هجمة، بينما يدور الحديث عن أعلى معطى بنسبة 81% منذ الربع المقابل من العام الماضي، وزيادة بنسبة 33% من الربع الأول من العام 2024 الحالي.