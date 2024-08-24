روسيا وأوكرانيا تتبادلان 115 أسيراً

قال مسؤول إماراتي لوكالة "رويترز" إنّ "روسيا وأوكرانيا ستتبادلان 115 أسيرا اليوم السبت، بعد وساطة إماراتية".



وستكون هذه أول عملية تبادل سجناء بين البلدين منذ أن شنّ الجيش الأوكراني هجومه داخل روسيا في 6 اب. (العربية)

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