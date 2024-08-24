Advertisement

عربي-دولي

روسيا وأوكرانيا تتبادلان 115 أسيراً

Lebanon 24
24-08-2024 | 07:10
A-
A+
Doc-P-1238348-638601054866944149.jpg
Doc-P-1238348-638601054866944149.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مسؤول إماراتي لوكالة "رويترز" إنّ "روسيا وأوكرانيا ستتبادلان 115 أسيرا اليوم السبت، بعد وساطة إماراتية".

وستكون هذه أول عملية تبادل سجناء بين البلدين منذ أن شنّ الجيش الأوكراني هجومه داخل روسيا في 6 اب. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد توغلها في كورسك... ما هي خطوة أوكرانيا التالية في روسيا؟
lebanon 24
24/08/2024 19:09:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع بريطانيا: لأوكرانيا حق الدفاع عن النفس حتى عبر عمليات توغل داخل روسيا طالما توافقت مع القانون الدولي (الجزيرة)
lebanon 24
24/08/2024 19:09:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول حكومي إماراتي لوكالة رويترز: صفقة تبادل أسرى جديدة اليوم بين روسيا وأوكرانيا بعد وساطة إماراتية (الشرق)
lebanon 24
24/08/2024 19:09:03 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تعلن إسقاط 14 طائرة مسيّرة من أصل 16 أطلقتها روسيا
lebanon 24
24/08/2024 19:09:03 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا

أوكرانيا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2024-08-24
11:30 | 2024-08-24
11:07 | 2024-08-24
11:00 | 2024-08-24
10:49 | 2024-08-24
10:39 | 2024-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24