إرتفاع في عدد الحالات... دولة تُؤكّد رصد إصابتين جديدتين بجدري القرود

أكدت وزارة الصحة في أوغندا عن رصد إصابتين جديدتين بفيروس جدري القرود مما يرفع عدد الحالات إلى 4.



وقال هنري مويبيسا المدير العام للخدمات الصحية في الوزارة لـ"رويترز" إن "المريضين الجديدين أصيبا بالسلالة الفرعية "1 بي". (سكاي نيوز)

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