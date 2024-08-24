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إقتصاد

للإحتياطي الاستراتيجي.. أميركا اشترت 2.5 مليون برميل من النفط

Lebanon 24
24-08-2024 | 07:56
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قالت وزارة الطاقة الأميركية إن الولايات المتحدة اشترت حوالي 2.5 مليون برميل من النفط للمساعدة في إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بعد أكبر عملية سحب على الإطلاق من احتياطي الطوارئ في عام 2022.
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وأضافت أنه سيتم تسليم حوالي 800 ألف برميل شهريا من النفط الخام عالي الكبريت نسبيا، إلى موقع الاحتياطي في برايان ماوند في ولاية تكساس من كانون الثاني إلى آذار من العام المقبل.

وقالت الوزارة إن التعاقد لشراء نفط بقيمة تزيد عن 180.3 مليون دولار مُنح لشركة "ماكواري كوموديتيز تريدينغ". (العربية)

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