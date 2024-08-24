مأساة عائليّة... وفاة فتى أمام أعين والدته وما أصاب الأخيرة يُدمي القلوب

شهدت محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، حادثة مأسوية، بعدما لقي فتى مصرعه غرقًا، قبل أن تلحق به والدته جراء الصدمة.



ووفقًا لمصادر محلية، غرق عبدالله سالم العتيقي في حاجز مائي أمام أعين والدته التي لم تتمكن من إنقاذه، ما أصابها بجلطة قلبية، فارقت على إثرها الحياة، بعيد إسعافها إلى مستشفى قريب. (الحدث)

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