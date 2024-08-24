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عربي-دولي

بشأن الوضع في كورسك... بوتين اجتمع بقيادة القوات المشتركة

Lebanon 24
24-08-2024 | 08:16
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أعلن الكرملين في بيان له أن الرئيس فلاديمير بوتين اجتمع بقيادة القوات المشتركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة وتم إبلاغه بالجهود المبذولة في مقاطعة كورسك.

وأضاف الكرملين في بيان: "تلقى بوتين تقارير من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف ورئيس إدارة العمليات الرئيسية في الأركان العامة سيرغي رودسكي حول مواجهة قوات العدو في مقاطعة كورسك والتدابير المتخذة لتدميرها، وكذلك حول النتائج الحالية للعملية العسكرية الخاصة".
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وتابع: "عبر الاتصال الهاتفي، استمع الرئيس إلى تقارير قادة المجموعات العسكرية عن الوضع العملياتي الخاص بالمهام الموكلة إليهم". (روسيا اليوم)
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