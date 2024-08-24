بشكل مفاجئ... جنرال أميركي بارز يصل إلى الشرق الأوسط

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بدأ رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي سي.كيو براون زيارة لم تكن معلنة لمنطقة الشرق الأوسط، لمناقشة سبل تجنب أي تصعيد جديد للصراع الدائر في غزة.وبدأ براون رحلته في الأردن وقال إنه سيسافر أيضا إلى مصر وإسرائيل في الأيام المقبلة لسماع وجهات نظر القادة العسكريين. (سكاي نيوز)