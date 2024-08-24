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عربي-دولي

خلاف بين نتنياهو والمفاوضين الإسرائيليين بشأن ممر فيلادلفيا

Lebanon 24
24-08-2024 | 09:38
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نقلت تقارير إعلامية عن مصدر مطلع تأكيده أن هناك خلافا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمفاوضين الإسرائيليين إثر تمسكه بإبقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا.


وقال المصدر لـ"رويترز" إن نتنياهو دخل في خلاف مع مفاوضي وقف إطلاق النار الإسرائيليين بسبب إصراره على عدم انسحاب إسرائيل مما يسمى بممر فيلادلفيا في جنوب قطاع غزة. (روسيا اليوم)
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