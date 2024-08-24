خلاف بين نتنياهو والمفاوضين الإسرائيليين بشأن ممر فيلادلفيا

نقلت تقارير إعلامية عن مصدر مطلع تأكيده أن هناك خلافا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمفاوضين الإسرائيليين إثر تمسكه بإبقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا.





وقال المصدر لـ"رويترز" إن نتنياهو دخل في خلاف مع مفاوضي وقف إطلاق النار الإسرائيليين بسبب إصراره على عدم انسحاب إسرائيل مما يسمى بممر فيلادلفيا في جنوب قطاع غزة. (روسيا اليوم)

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