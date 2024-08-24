وفاة 4 أشخاص في رحلة جبلية في سلطنة عمان.. ماذا حصل معهم؟ (فيديو)

أفادت الشرطة العمانية، السبت، بمصرع مواطن و3 أشخاص من جنسيات عربية، بعد أن داهمت أمطار غزيرة مشاركين في مسير جماعي في وادي تنوف بولاية نزوى في السلطنة.

وقالت شرطة عمان السلطانية في بيان على موقع "إكس": "انجراف 5 أشخاص في وادي تنوف بولاية نزوى بعد تعرض 16 شخص من مجموعة مسير جبلي متعددة الجنسيات لهطول أمطار غزيرة نتج عنه وفاة مواطن و3 أشخاص من جنسيات عربية وإصابة شخص بإصابات بالغة".

وأضاف البيان: "تم نقلهم عن طريق طيران الشرطة إلى مستشفى نزوى المرجعي".



بدوره، قال الدفاع المدني والإسعاف: "إن فرقة بمحافظة الداخلية عثرت على 4 أشخاص من المشاركين في المسير الجبلي مفارقين للحياة ونقل 4 أشخاص إلى المستشفى تراوحت إصاباتهم ما بين متوسطة وحرجة". (سكاي نيوز عربية)