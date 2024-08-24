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عربي-دولي

كان يحمل علم فلسطين.. كاميرا ترصد مشتبها به في انفجار الكنيس اليهودي في فرنسا

Lebanon 24
24-08-2024 | 10:20
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رصدت كاميرا مراقبة مشتبها به بعد وقوع انفجار قرب كنيس يهودي في جنوب فرنسا، السبت، وهو يحمل علما فلسطينيا، وفق ما أفاد مصدر مقرب من التحقيق.

وأشار المصدر الى أن لقطات الكاميرا أظهرت هذا الشخص وهو يحمل العلم، وربما قطعة سلاح، موضحا أنه غادر المكان سيرا. (فرنسا)
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