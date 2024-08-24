قتلى وجرحى بانفجار قنبلة في باكستان

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قال مسؤولون في الشرطة الباكستانية إن انفجار قنبلة في جنوب غرب البلاد أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 16شخصا.وقال كبير مفتشي شرطة مدينة بيشين لرويترز إن سبعة من أفراد الشرطة أصيبوا بعد تفجير قنبلة عن بعد كانت مثبتة على دراجة نارية بالقرب من مقر الشرطة في المدينة.وقال ضابط الشرطة مجيب الرحمن: "كانت المتفجرات مثبتة على دراجة نارية مصفوفة في المنطقة"، مضيفا أن الطفلين اللذين قتلا كانا يمران في المنطقة عندما وقع الانفجار. (سكاي نيوز)