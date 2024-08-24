انزعج من صوت الأغاني.. فاستفاق وقتل شقيقه!

Advertisement

أفادت وسائل إعلام مصرية، أن نيابة المقطم والخليفة الجزيئة ، اليوم السبت، قررت حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، ولاتهامه بقتل شقيقه طعناً بالسكين، بسبب تشغيله الأغاني بصوت عال اثناء نومه .وكشفت التحقيقات عن وقوع مشاجرة بين المتهم وبين المجني عليه أدت الى قيام المتهم بالتعدي على شقيقه بالسكين، وسدّد اليه ٣ طعنات متفرقة بجسده.