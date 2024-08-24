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عربي-دولي

انزعج من صوت الأغاني.. فاستفاق وقتل شقيقه!

Lebanon 24
24-08-2024 | 12:19
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أفادت وسائل إعلام مصرية، أن نيابة المقطم والخليفة الجزيئة ، اليوم السبت، قررت حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، ولاتهامه بقتل شقيقه طعناً بالسكين، بسبب تشغيله الأغاني بصوت عال اثناء نومه .

وكشفت التحقيقات عن وقوع مشاجرة بين المتهم وبين المجني عليه أدت الى قيام المتهم بالتعدي على شقيقه بالسكين، وسدّد اليه ٣ طعنات متفرقة بجسده.
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