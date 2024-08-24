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عربي-دولي

دعتها للمشاركة في اجتماع.. هل عادت المياه لمجاريها بين تركيا وبروكسل؟

Lebanon 24
24-08-2024 | 12:22
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وجّه الاتحاد الأوروبي دعوة رسمية إلى تركيا للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دوله الأعضاء (جيمنيتش)، المقرر عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل في 29 آب الجاري.
وخلال هذا الاجتماع، ستطالب أنقرة بالتركيز على مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، إضافة لعمليات الانتشار العسكري للولايات المتحدة وبريطانيا في قبرص.
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وفي هذا الشأن، اعتبر حسين باغجي، الأكاديمي التركي وأستاذ العلاقات الدولية في حديث لـ "العربية"، أن هذه الدعوة "علامة أو إشارة جيدة للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

وقال إن "تركيا على طاولة الاتحاد الأوروبي والغرب نظراً لموقعها الجيوسياسي والاقتصادي"، لافتا الى أن "الاتحاد الأوروبي والغرب يقومون بإعادة تقييم علاقاتهم مع تركيا"، معتبراً أن "هناك العديد من المخاطر التي يواجهها الاتحاد الأوروبي ويمكن لتركيا المساهمة في حلها".

وتابع أن "تركيا هي حارس البوابة والدولة المحورية والاستراتيجية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، ولهذا سيستمر التفاوض بين الجانبين والوصول إلى حلول ترضي الطرفين في النهاية".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونغو كتشالي، قد أفاد في تصريحات صحفية، بشأن أخبار تتداولها مصادر بالاتحاد الأوروبي تفيد بأن أنقرة ستشارك أيضا في المحادثات التي ستعقد على هامش "جيمنيتش". وقال: "تم النظر بإيجابية إلى هذه الدعوة، وتقييمها باعتبارها مسعى للحوار من قبل الاتحاد الأوروبي".

وأكد أن هذه الدعوة تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرك ضرورة تطوير العلاقات مع تركيا في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، مشدداً على ضرورة ألا تقتصر هذه الخطوة الإيجابية على اجتماعات "جيمنيتش".

وكانت مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، قد بدأت في العام 2005، لكن لم تنجح أنقرة منذ ذلك الحين وإلى الآن في نيل عضوية الاتحاد الذي يعترض على تعاطي الحكومة التركية مع أزمة اللاجئين وتوتراتها مع دول الجوار.

ولدى أنقرة خلافاتٍ كبيرة مع دولٍ أعضاء في الاتحاد، أبرزها اليونان وتتعلق بالحدود البحرية بين كلا الدولتين. بالإضافة إلى قبرص نتيجة تدخلها عسكرياً في أزمة هذه الجزيرة قبل عقود.

كما أن الرئيس التركي اتهم الاتحاد الأوروبي عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكمه منتصف العام 2016 بتأمين ملاذٍ آمنٍ لجماعاتٍ يعتبرها "إرهابية"، بينها حركة "الخدمة" التي يقودها فتح الله غولن وحزب "العمال الكردستاني" الذي تعتقل أنقرة زعيمه ومؤسسه عبدالله أوجلان منذ نحو 22 عاماً. (العربية)

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