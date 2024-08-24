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عربي-دولي

نفاد الذخيرة.. الغرب في أزمة تسليح

Lebanon 24
24-08-2024 | 12:40
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قال المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لاري جونسون إن الأزمة الأوكرانية كشفت عجز المجمع الصناعي العسكري الغربي عن خوض عمليات عسكرية طويلة المدى.

وأوضح جونسون في حديث عبر "يوتيوب" أن "القوات الأوكرانية استنفدت عمليا معظم الأسلحة التي حصلت عليها من الغرب، والآن المستودعات الأميركية والأوروبية تعاني من نقص في الأسلحة، ويتعذر عليهم مد أوكرانيا بها".
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وأضاف: "خلال العامين ونصف العام الأخيرين من الأزمة الأوكرانية نضبت الأسلحة في المستودعات الأميركية والغربية، الأمر الذي كشف حقيقة أن الغرب ضعيف وعاجز عن دعم الحروب بالأسلحة، اختفت القاعدة الصناعية، وأصبحوا يعتمدون على الإنتاج الأجنبي، فضلا عن المعادن التي لا يملكونها ولا يستطيعون الحصول عليها بسهولة، وكذلك نقص العمالة الماهرة".

ووفقا له فإن أزمة إنتاج الأسلحة في الغرب أصبحت أكثر وضوحا على خلفية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وخلص إلى القول: "سيكون الأمر مختلفا لو كان الوضع في أوكرانيا حالة فريدة، ولكن هناك أيضا إسرائيل وهي الأولى في تلقي هذه المعدات، بينما تراجعت أوكرانيا الآن إلى المرتبة الثانية. (روسيا اليوم)
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