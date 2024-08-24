28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بسبب هذا الفيروس.. أحد أبرز خبراء الأمراض المعدية بأميركا دخل المستشفى!
Lebanon 24
24-08-2024
|
13:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
دخل الدكتور أنتوني فاوتشي البالغ من العمر 83 عاماً، أحد أبرز خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، المستشفى وبقي فيه لمدة ستة أيام بسبب إصابته بفيروس غرب النيل، وهو الآن يتعافى في منزله، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية متعددة اليوم السبت.
Advertisement
و"من المتوقع أن يتعافى تماماً"، حسبما قال متحدث باسمه لصحيفة "واشنطن بوست".
وفاوتشي هو المدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وشغل منصب كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي جو بايدن، ولعب دوراً بارزاً في استجابة الإدارة الأميركية لجائحة كوفيد-19.
وكان بايدن قد أشار إلى "روح فاوتشي وطاقته ونزاهته العلمية التي لا مثيل لها" عندما غادر المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في عام 2022.
وأدلى فاوتشي بشهادته أمام اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب بشأن جائحة فيروس كورونا في حزيران الماضي. (العربية)
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تزوجت ثم تطلقت بعد 3 أشهر فقط.. شاهدوا كيف أصبحت دينا عازار ملكة جمال لبنان السابقة (صور)
Lebanon 24
تزوجت ثم تطلقت بعد 3 أشهر فقط.. شاهدوا كيف أصبحت دينا عازار ملكة جمال لبنان السابقة (صور)
02:51 | 2024-08-24
24/08/2024 02:51:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت.. رجل أعمالٍ عربيّ يتعرّض لحادثة مروّعة! (صورة)
Lebanon 24
في بيروت.. رجل أعمالٍ عربيّ يتعرّض لحادثة مروّعة! (صورة)
16:25 | 2024-08-23
23/08/2024 04:25:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا أطلت من دون زوجها ناصيف زيتون.. شاهدوا ماذا فعلت دانييلا رحمة مع أصدقائها (صور)
Lebanon 24
مُجددا أطلت من دون زوجها ناصيف زيتون.. شاهدوا ماذا فعلت دانييلا رحمة مع أصدقائها (صور)
03:13 | 2024-08-24
24/08/2024 03:13:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قرّر "حزب الله" عسكرياً؟ هذا ما أعلنهُ باحث إسرائيليّ
Lebanon 24
ماذا قرّر "حزب الله" عسكرياً؟ هذا ما أعلنهُ باحث إسرائيليّ
16:09 | 2024-08-23
23/08/2024 04:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجته لديها 3 بنات من زواج سابق.. سيلفيو شيحا يُرزق بمولودته الأولى وهذا اسمها (صورة)
Lebanon 24
زوجته لديها 3 بنات من زواج سابق.. سيلفيو شيحا يُرزق بمولودته الأولى وهذا اسمها (صورة)
00:17 | 2024-08-24
24/08/2024 12:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:29 | 2024-08-24
ستسمعون أخبارًا جيّدة.. هل اقترب الردّ الإيراني على إسرائيل؟
15:06 | 2024-08-24
"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم زولينغن في ألمانيا
14:50 | 2024-08-24
مصر لإيران: يجب تفادي انزلاق المنطقة لمزيد من العنف والتصعيد
14:34 | 2024-08-24
عواصف "نادرة تاريخيًا" ضربت الصين.. كم بلغ عدد القتلى والخسائر المادية؟
14:21 | 2024-08-24
بالصور.. مناطق معزولة ومنكوبة في المغرب بسبب الفيضانات
13:48 | 2024-08-24
الخطر يتصاعد من لبنان.. طلب عاجل إلى مستوطني كريات شمونة
فيديو
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
24/08/2024 22:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
24/08/2024 22:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
24/08/2024 22:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24