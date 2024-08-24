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عربي-دولي

بسبب هذا الفيروس.. أحد أبرز خبراء الأمراض المعدية بأميركا دخل المستشفى!

Lebanon 24
24-08-2024 | 13:20
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دخل الدكتور أنتوني فاوتشي  البالغ من العمر 83 عاماً، أحد أبرز خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، المستشفى وبقي فيه لمدة ستة أيام بسبب إصابته بفيروس غرب النيل، وهو الآن يتعافى في منزله، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية متعددة اليوم السبت.
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و"من المتوقع أن يتعافى تماماً"، حسبما قال متحدث باسمه لصحيفة "واشنطن بوست".

وفاوتشي هو المدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وشغل منصب كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي جو بايدن، ولعب دوراً بارزاً في استجابة الإدارة الأميركية لجائحة كوفيد-19.

وكان بايدن قد أشار إلى "روح فاوتشي وطاقته ونزاهته العلمية التي لا مثيل لها" عندما غادر المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في عام 2022.

وأدلى فاوتشي بشهادته أمام اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب بشأن جائحة فيروس كورونا في حزيران الماضي. (العربية)

عربي-دولي

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