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البرهان يؤكّد: سنحارب 100 عام في السودان

Lebanon 24
24-08-2024 | 13:35
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أكد قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، السبت، أن الحرب "ستستمر ما لم تتحقق مطالبنا"، مشيرا إلى أن "مُخرجات منبر جدة هي الأساس لأي مفاوضات".

وذكر البرهان، في مؤتمر صحفي في مدينة بورتسودان أنّه "لن نذهب إلى جنيف واعترضنا على رغبة أميركية بأن نرسل وفدا من الجيش وليس من الحكومة"، مشيرًا إلى أنّه سنحارب مئة عام.
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وأكّد أن مُخرجات منبر جدة هي الأساس لأي مفاوضات متعلقة بالحرب في السودان، لافتا إلى أن الحرب ستستمر ما لم تتحقق مطالبنا والعودة إلى ما قبل أيار 2023.
 
أضاف:" وضعنا العسكري حاليا أفضل من السابق، ونعمل على تشكيل حكومة مؤقتة لقيادة الفترة الانتقالية.
وأشار إلى أن الحكومة المقبلة ستعنى بشكل مباشر بتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية.
كما خاطب البرهان قائد قوات الدعم السريع السودانية الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" بالقول: "لن أستسلم ولن أقتلك وعليك مواجهة السودانيين". (سكاي نيوز عربية)

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