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عربي-دولي
عواصف "نادرة تاريخيًا" ضربت الصين.. كم بلغ عدد القتلى والخسائر المادية؟
Lebanon 24
24-08-2024
|
14:34
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تسببت عواصف ممطرة وصفت بأنها "نادرة تاريخيا" شمال شرقي الصين، في مصرع 11 شخصا وفقدان 14 آخرين، فضلا عن تسجيل خسائر مادية بقيمة تزيد عن مليار دولار.
وذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، أن ضابطا كان يحاول إنقاذ الأرواح هو أحد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في مدينة هولوداو في مقاطعة لياونينغ، فيما ما زال رجال الإنقاذ يحاولون العثور على الأشخاص الذين فقدوا خلال الأمطار المدمرة "النادرة تاريخيا".
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ووفقا للتقديرات الأولية، فقد تأثر 188800 شخص بالكارثة الطبيعية، فيما بلغت الخسائر 10.3 مليار يوان (حوالي 1.4 مليار دولار)، كما أعلن المسؤولون تضرر عدد كبير من الطرق والجسور والكابلات.
وقالت محطة تلفزيون الصين المركزية الجمعة، إن أقصى معدل لهطول الأمطار اليومي بلغ 52.8 سنتيمترا، وهو ما يحطم الرقم القياسي الإقليمي لمعدل هطول الأمطار، كاشفة عن أن الأجزاء الأكثر تضررا من المدينة شهدت ما يعادل أمطار عام كامل في نصف يوم فقط، وبشكل عام كان أقوى معدل لهطول الأمطار في هولوداو منذ بدء تسجيل الأرصاد الجوية في عام 1951.
وخصصت الحكومة الصينية صندوقا بقيمة 50 مليون يوان (7 ملايين دولار) لدعم جهود الإغاثة من الكوارث.
وكانت الصين في منتصف موسم ذروة الفيضانات خلال الشهر الماضي، وحذر صناع السياسات الصينيون مرارا وتكرارا من أن الحكومة بحاجة إلى تكثيف الاستعدادات للكوارث مع شيوع الطقس القاسي، بحسب ما أفادت وكالة أسوشيتد برس.
وتسببت الانهيارات الأرضية والفيضانات في مقتل أكثر من 150 شخصا في جميع أنحاء الصين في الشهرين الماضيين حيث ضربت العواصف الغزيرة المنطقة. (سكاي نيوز)
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