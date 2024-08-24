مصر لإيران: يجب تفادي انزلاق المنطقة لمزيد من العنف والتصعيد

شددت مصر برسالتها لإيران، على أنه يجب تفادي انزلاق المنطقة لمزيد من العنف والتصعيد.



جاء ذلك، في ناقش بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت مع عباس عراقجي وزير خارجية إيران.

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وجرى البحث خلال الاتصال، في الأوضاع الإقليمية المتأزمة في ظل استمرار الحرب في غزة والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



وأعرب وزير خارجية مصر عن تطلع بلاده للتوصل إلى اتفاق هدنة يتم بموجبه وقف إطلاق النار وإنجاز صفقة تبادل الرهائن والأسرى، متمنياً أن تكلل جهود الوساطة بالنجاح لتخفيف حدة التوترات التي يشهدها الإقليم، وتفادياً لانزلاق المنطقة في حلقة مفرغه من العنف والتصعيد.



واتفق الوزيران على مواصلة التشاور لمتابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وتطورات الوضع الإقليمي. (العربية)