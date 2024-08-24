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عربي-دولي

"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم زولينغن في ألمانيا

Lebanon 24
24-08-2024 | 15:06
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أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الدامي على مهرجان في مدينة زولينغن الألمانية، الذي تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، بحسب ما أعلنته وكالة "رويترز".
وأعلنت الشرطة الألمانية، في وقت سابق يوم السبت، اعتقال شخص أثناء عمليات البحث عن مهاجم مجهول على مهرجان بمدينة زولينغن.
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وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع حوالي الساعة 9:40 مساء يوم الجمعة، عندما هاجم الرجل عدة أشخاص بسكين، مضيفة أن الدافع لا يزال غامضا.

وقالت الشرطة إن الضحايا هم رجل يبلغ من العمر 67 عاما ورجل يبلغ من العمر 56 عاما، بالإضافة إلى امرأة تبلغ من العمر 56 عاما، وأصيب ثمانية أشخاص آخرين، أربعة منهم في حالة خطيرة. (روسيا اليوم)
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