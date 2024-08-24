ستسمعون أخبارًا جيّدة.. هل اقترب الردّ الإيراني على إسرائيل؟

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قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أمام حشد شعبي ردًا على سؤال بشأن الرد على مقتل اسماعيل هنية في طهران قوله "ستسمعون أخبارا جيدة قريبا بشأن انتقامنا من إسرائيل".وبحسب تقارير وبيانات الحرس الثوري الإيراني، فإن وزير الأمن الإيراني حجة الاسلام اسماعيل خطيب، قال إنه "لم يكن هناك أي دور للمتسللين في عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن الوزير إسماعيل خطيب، إشارته في تصريحات اليوم إلى ما قيل عن دور المتسللين في عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحماس، اسماعيل هنية في طهران، وقال: "بناء على التقارير والبيانات الصادرة عن حرس الثورة الاسلامية، لم يتم العثور على أي دور للمتسللين في هذه القضية".