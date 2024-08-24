بالفيديو.. احتجاجات ضخمة تُشعل ليل تل أبيب

#تل_أبيب تنتفض.. 🔥🔥🔥
اكبر مظاهرة تشهدها تل ابيب بخروج عشرات الآلاف للمطالبة برحيل #نتنياهو وإبرلم صفقة عاجلة وانقاذ الجيش من الغرق في رمال #غزة pic.twitter.com/La3783tXml
— د/اماني الرعيني (@yny144) August 24, 2024
#تل_أبيب تنتفض.. 🔥🔥🔥
اكبر مظاهرة تشهدها تل ابيب بخروج عشرات الآلاف للمطالبة برحيل #نتنياهو وإبرلم صفقة عاجلة وانقاذ الجيش من الغرق في رمال #غزة pic.twitter.com/La3783tXml
عاجل || مظاهرات ضخمة في تل ابيب للمطالبة بعقد صفقة تبادل مع المقاومة ووقف الحرب
#Lamine #Forever8estie7DREAM #Martinelli #AVLARS #الاتحاد_الخلود pic.twitter.com/pwf3i0SRTl
— احداث حول العالم 🌎 (@alking14399969) August 24, 2024
عاجل || مظاهرات ضخمة في تل ابيب للمطالبة بعقد صفقة تبادل مع المقاومة ووقف الحرب
#Lamine #Forever8estie7DREAM #Martinelli #AVLARS #الاتحاد_الخلود pic.twitter.com/pwf3i0SRTl
تظاهرة ضخمة للمستوطنين في "تل أبيب"؛ للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى. pic.twitter.com/b1dn0rKlZr
— الصباح اليمني (@Alsbah_Alymni) August 24, 2024
تظاهرة ضخمة للمستوطنين في "تل أبيب"؛ للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى. pic.twitter.com/b1dn0rKlZr