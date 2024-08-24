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عربي-دولي

بالفيديو.. احتجاجات ضخمة تُشعل ليل تل أبيب

Lebanon 24
24-08-2024 | 15:57
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شهدت شوارع تل أبيب احتجاجات واسعة دعت إلى إتمام صفقة تبادل الرهائن وإعادة المحتجزين، حيث تجمع المتظاهرون في وسط المدينة، للتعبير عن مطالبهم ومطالبة السلطات بالتحرك بسرعة لإنجاز الصفقة التي ينتظرها الكثيرون.
 
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ورفع المحتجون لافتات، ورددوا شعارات تطالب بإعادة المحتجزين إلى ديارهم، وأعربوا عن قلقهم من تأخير إتمام الصفقة. 
في ظل هذه الاحتجاجات، تدخلت الشرطة الإسرائيلية لتفريق المتظاهرين، واستخدمت القوة لتفريق الحشود وإعادة الوضع إلى طبيعته في الشوارع. 
 

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