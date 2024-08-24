بالفيديو.. احتجاجات ضخمة تُشعل ليل تل أبيب

شهدت شوارع تل أبيب احتجاجات واسعة دعت إلى إتمام صفقة تبادل الرهائن وإعادة المحتجزين، حيث تجمع المتظاهرون في وسط المدينة، للتعبير عن مطالبهم ومطالبة السلطات بالتحرك بسرعة لإنجاز الصفقة التي ينتظرها الكثيرون.

#تل_أبيب تنتفض.. 🔥🔥🔥

اكبر مظاهرة تشهدها تل ابيب بخروج عشرات الآلاف للمطالبة برحيل #نتنياهو وإبرلم صفقة عاجلة وانقاذ الجيش من الغرق في رمال #غزة pic.twitter.com/La3783tXml — د/اماني الرعيني (@yny144) August 24, 2024 Advertisement

ورفع المحتجون لافتات، ورددوا شعارات تطالب بإعادة المحتجزين إلى ديارهم، وأعربوا عن قلقهم من تأخير إتمام الصفقة.

عاجل || مظاهرات ضخمة في تل ابيب للمطالبة بعقد صفقة تبادل مع المقاومة ووقف الحرب

#Lamine #Forever8estie7DREAM #Martinelli #AVLARS #الاتحاد_الخلود pic.twitter.com/pwf3i0SRTl — احداث حول العالم 🌎 (@alking14399969) August 24, 2024 في ظل هذه الاحتجاجات، تدخلت الشرطة الإسرائيلية لتفريق المتظاهرين، واستخدمت القوة لتفريق الحشود وإعادة الوضع إلى طبيعته في الشوارع.