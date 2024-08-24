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عربي-دولي
ناسا تختار "سبيس إكس" لإنقاذ رائدي فضاء
Lebanon 24
24-08-2024
|
16:44
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اختارت وكالة ناسا شركة "سبيس إكس" (SpaceX) التابعة لإيلون ماسك لإعادة رواد الفضاء الأميركيين الذين اضطروا إلى تمديد إقامتهم في محطة الفضاء الدولية بسبب مشكلات فنية كبيرة في كبسولة "بوينغ".
قالت وكالة الفضاء الأميركية -خلال مؤتمر صحفي يوم السبت أعلنت فيه قرارها- إن المركبة الفضائية التابعة لشركة "بوينغ" ستعود بدون أشخاص على متنها.
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الإجراء الطارئ يعني أن رائدي فضاء "ناسا" باري "بوتش" ويلمور وسونيتا "سوني" ويليامز سيعودان إلى الأرض على متن كبسولة "كرو دراغون" (Crew Dragon) المنافسة التابعة لشركة"سبيس إكس" في مهمة من المقرر إطلاقها في أواخر سبتمبر. وهذا من شأنه أن يعيدهما إلى الأراضي الأميركية في فبراير، فيما من المقرر أن تعود تلك الكبسولة بعد أشهر من الموعد المخطط له في الأصل. (بلومبرغ)
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