في فرنسا.. القبض على المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Telegram"

أفادت قناة "TF1" عن القبض على بافيل دوروف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الرسائل المشفرة Telegram، حوالي الساعة الثامنة، مساء يوم السبت، عندما نزل من طائرته الخاصة على مدرج مطار لوبورجيه.

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وكان دوروف، البالغ من العمر 39 عامًا، برفقة حارسه الشخصي وامرأة.



وتم تنفيذ الاعتقال من قبل رجال الدرك، وذلك بعد وصول دوروف المدرج في قائمة FPR (ملف الأشخاص المطلوبين) مباشرة من أذربيجان. (TF1)