إسرائيل تطلب من سكان الشمال الاحتماء في الملاجئ

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طلب الجيش الإسرائيلي من سكان مناطق عدة شمالي البلاد، الاحتماء في الملاجئ، وذلك في الساعات الأولى من صباح الأحد.وتشمل هذه التعليمات سكان الجولان المحتل ونهاريا وخط المواجهة في الشمال.وتتزامن هذه التطورات مع إعلان الجيش الإسرائيلي أنه يشن موجة من الهجمات الاستباقية على جنوب لبنان، بعد أن علم أن حزب الله يستعد لإطلاق صواريخ وقذائف على إسرائيل.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هغاري صباح الأحد، إن "سلاح الجو بدأ موجة من الهجمات في لبنان. هجوم استباقي". (سكاي نيوز)