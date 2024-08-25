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نيويورك تايمز: إسرائيل أحبطت هجوما صاروخيا وشيكا على تل أبيب

Lebanon 24
25-08-2024 | 00:07
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كشف مصدر استخباراتي غربي لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن الضربة الإسرائيلية في لبنان بالساعات الأولى من صباح الأحد، أحبطت هجوما صاروخيا على تل أبيب كان على بعد دقائق.
وقال المصدر لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن الهجوم الإسرائيلي المباغت أصاب قاذفات صواريخ كانت تهدف إلى ضرب تل أبيب في الساعة الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي.
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وأوضح المصدر أن "جميع منصات إطلاق الصواريخ دُمرت".
ويخشى المجتمع الدولي تصعيدا عسكريا إقليميا أكبر، بعد توعد إيران وحزب الله بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية في 31 تموز في طهران المنسوب إلى إسرائيل، واغتيال القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية في ضربة إسرائيلية. (سكاي نيوز)
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