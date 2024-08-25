"دعمكم لإسرائيل مهم".. كاتس يناشد وزراء خارجية العالم

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خاطب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس وزراء الخارجية في جميع أنحاء العالم ودعاهم إلى دعم إسرائيل.وأشار كاتس إلى أن إسرائيل تصرفت بعد أن "حددت بوضوح هجوما مخططا له واسع النطاق من قبل صواريخ حزب الله وطائراته المسيرة ضد أهداف في إسرائيل، ووجهت ضربة استباقية لوقف الهجوم".وقال كاتس: "في هذا الوقت، من المهم أن تدعموا دولة إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها". (روسيا اليوم)