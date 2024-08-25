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إسرائيل.. فرض قيود على تجمعات الأفراد بداية من تل أبيب وحتى الشمال

Lebanon 24
25-08-2024 | 01:44
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن "وضع خاص" في الجبهة الداخلية ما يسمح بفرض قيود على السكان بجميع أنحاء إسرائيل.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان أرسلت نسخة منه للأناضول: "في أعقاب أحدث تقييم للوضع، أعلن وزير الدفاع يوآف غالانت عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية في جميع أنحاء البلاد".
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وأضافت: "يتيح إعلان حالة الطوارئ للجيش الإسرائيلي إصدار تعليمات لمواطني إسرائيل، بما في ذلك الحد من التجمعات وإغلاق المواقع التي قد يكون ذلك ذا صلة".
بدورها قالت هيئة البث الإسرائيلية: "بموجب توجيهات قيادة الجبهة الداخلية الصادرة صباح الأحد، هناك حظر على تجمع أكثر من 30 شخصًا في المناطق المفتوحة، و300 شخص في المناطق المغلقة من ريشون لتسيون (وسط) ونحو شمال البلاد".
وأضافت: "كما يستوجب الموافقة على الأنشطة التعليمية إذا كانت قريبة من مكان محمي، وتم إغلاق شواطئ الاستحمام القريبة من خط المواجهة في شمال البلاد، وصدرت تعليمات للسكان بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية".
وأشارت إلى انطلاق صفارات الإنذار في العديد من المدن والبلدات بشمالي إسرائيل تحذيرا منإطلاق صواريخ واختراق لمسيرات معادية في الجليل الغربي والأعلى وهضبة الجولان.
وقالت: "أصيب شخص بجروح طفيفة بشظايا في منطقة نهاريا، وأصاب صاروخ منزلاً في موشاف مانوت في الجليل الغربي". 
(الأناضول)
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