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عربي-دولي

لإجراء محادثات بشأن هدنة غزة.. رئيسا الموساد والشاباك يتوجهان إلى القاهرة

Lebanon 24
25-08-2024 | 02:50
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توجه رئيسا جهازي الموساد ديفيد برنياع والشاباك رونين بار إلى القاهرة لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة رغم التصعيد في الشمال.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن لديهم خريطة محدثة بشأن نشر القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، لافتين إلى أن المحادثات المزمعة في القاهرة تهدف إلى إزالة آخر العقبات أمام التوصل إلى اتفاق.
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وكانت "رويترز" نقلت عن مصادر مطلعة على جولة المحادثات الأسبوع الماضي أن خلافات حول وجود عسكري إسرائيلي مستقبلا في غزة، تقف "حجر عثرة" في سبيل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
ونفى مكتب نتنياهو التقارير التي تحدثت عن دراسة فكرة نشر قوات دولية في محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وقال في بيانه إن "التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تدرس فكرة وضع قوة دولية على محور فيلادلفيا غير صحيحة.. نتنياهو يلتزم بالمبدأ القائل بأن إسرائيل يجب أن تسيطر على ممر فيلادلفيا من أجل منع حماس من أن تعيد تسلحها ما يسمح لها بأن ترتكب مجددا الفظائع التي ارتكبتها في 7 تشرين الأول". (روسيا اليوم)

 
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