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عربي-دولي

إلغاء كافة القيود داخل إسرائيل.. والحياة تعود إلى طبيعتها

Lebanon 24
25-08-2024 | 05:57
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نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجبهة الداخلية إعلانها إلغاء القيود التي أصدرتها صباحاً في الشمال، على أن تبقي القيود في خط المواجهة والجولان.

ودعت الجبهة الداخلية الإسرائيليين وسط البلاد إلى العودة لحياتهم الطبيعية.
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بالتوازي، لفتت المعلومات إلى إعادة تشغيل ميناء حيفا شمالي إسرائيل بعد توقفه منذ ساعات الفجر، عقب ردّ "حزب الله" العسكري على مقتل القيادي فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.
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