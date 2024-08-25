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عربي-دولي

تزامناً مع التصعيد الأخير.. السفارة الأميركية في القدس تحذر رعاياها

Lebanon 24
25-08-2024 | 07:33
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أصدرت السفارة الأميركية في القدس تحذيراً للمواطنين الأميركيين بتوخي الحذر، بعد أن شنت إسرائيل هجومها على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان.

وقالت السفارة في بيان: "تذكر السفارة الأمريكية الرعايا الأمريكيين بالحاجة المستمرة إلى توخي الحذر وزيادة الوعي الأمني الشخصي بما في ذلك معرفة مكان أقرب ملجأ حماية، حيث أن الحوادث الأمنية، بما في ذلك إطلاق قذائف هاون وصورايخ والتوغل بطائرات مسيرة، غالباً ما تقع بدون أي تحذير"، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الأحد.
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وأضافت  السفارة أن البيئة الأمنية معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة وأن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، يمكن أن تغير توجيهاتها استجابة للوضع الأمني".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قد أعلن في وقت مبكر من اليوم الأحد حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة في جميع أنحاء البلاد، وذلك رداً على التهديدات الأمنية المتصاعدة.

وأعلن حزب الله في وقت مبكر من اليوم الأحد، أن المرحلة الأولى من هجومه الذي جاء رداً على اغتيال إسرائيل القيادي فؤاد شكر قد انتهت بنجاح كامل.
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