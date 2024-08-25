خلال 24 ساعة.. إليكم عدد الجنود الأوكرانيين الذين قتلتهم روسيا

أفادت الدفاع الروسية اليوم الأحد بأن قواتها واصلت صد وإحباط هجمات الجيش الأوكراني واستهداف احتياطاته على محور كورسك، مضيفة أن خسائر قوات كييف بلغت نحو 300 جندي خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" صدت هجمات أوكرانية في اتجاه بلدات وقرى كوماروفكا ومالايا لوكنيا ونيتشايف وتشيركاسكويه بوريتشنويه.



وأضافت البيان أنه تم أيضا إحباط محاولات الهجوم في اتجاه عدد من التجمعات السكنية الأخرى، حيث خسر العدو نحو 40 جنديا بين قتيل وجريح، ودبابة ومعدات عسكرية أخرى.



وواصلت القوات الروسية رصد وتدمير مجموعات تخريبية معادية تحاول التوغل في عمق الأراضي الروسية.



واستهدفت الضربات النارية الروسية تجمعات قوات ومعدات عسكرية لـ6 ألوية أوكرانية في عدد من المناطق الحدودية لكورسك، كما قصف الطيران مناطق تمركز أفراد ومعدات عسكرية لاحتياطات 11 من ألوية العدو في مقاطعة سومي الأوكرانية المتاخمة لكورسك.



وذكر البيان أن القوات الأوكرانية خسرت خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 300 عسكري و14 مدرعة، ليرتفع إجمالي الخسائر الأوكرانية على محور كورسك منذ بداية المعارك إلى أكثر من 5800 جندي و72 دبابة و31 مركبة مشاة قتالية و58 ناقلة جند مدرعة. (روسيا اليوم)