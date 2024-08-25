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إقتصاد

تركز على مجالين رئيسيين.. الصين تصدر مبادئ توجيهية للتحول الرقمي الأخضر المنسق

Lebanon 24
25-08-2024 | 08:18
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أعلن مكتب اللجنة المركزية الصينية لشؤون الفضاء السيبراني وتسع إدارات مركزية أخرى عن مبادئ توجيهية جديدة للتحول المنسق نحو التنمية الرقمية والنمو الأخضر.

 
وتركز المبادئ التوجيهية على مجالين رئيسيين هما تعزيز التنمية الخضراء منخفضة الكربون للصناعات الرقمية، وتسريع التحول الأخضر لمختلف القطاعات من خلال التكنولوجيا الرقمية.
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كما تهدف هذه المبادئ إلى تسريع التحول المنسق نحو التنمية الرقمية والنمو الأخضر، ودفع تكامل التقنيات الناشئة مع الصناعات الخضراء منخفضة الكربون، وتعزيز الصناعات التقليدية باستخدام التقنيات الرقمية والخضراء.


وإلى جانب عرضها للمبادئ الأساسية، تحدد المبادئ التوجيهية أدوار السلطات والجمعيات الصناعية والجامعات ومعاهد البحوث والشركات في قيادة هذا التحول.

كما تتيح المبادئ التوجيهية إطارا مكونا من ثلاثة أجزاء يغطي القدرة الأساسية والأنظمة التكنولوجية والأنظمة الصناعية للتكامل الرقمي الأخضر.

وتشجَّع المناطق على التركيز على التنمية عالية الجودة، وتطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية، والاستفادة من الموارد المحلية وإنشاء صناعات متخصصة ومزايا وظيفية لتسريع التنمية الرقمية والخضراء المنسقة.

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