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مقتل أكثر من 30 شخصاً في حادثي حافلة في باكستان

Lebanon 24
25-08-2024 | 08:40
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لقي 35 شخصا على الأقل حتفهم في حادثي حافلة منفصلين في باكستان بينهم 12 شخصا كانوا يحاولون الوصول إلى إيران في زيارة حج، وفق ما أفاد مسؤولو إنقاذ.

وقتل 23 شخصا على الأقل عندما هوت حافلة كانوا على متنها في واد قرب بلدة أزاد باتان عند الحدود بين إقليم البنجاب وشطر كشمير الخاضع للسيطرة الباكستانية.
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وأكد عمر فاروق، وهو مسؤول حكومي كبير من منطقة سودهانوتي حيث بدأت الحافلة رحلتها، عدد القتلى، كما أعلن سامينا خان، الذي يترأس مستشفى تيسيل في بلدة كاهوتا لوكالة "فرانس برس" انتشال 23 جثة من موقع الحادث.

وفي حادث آخر، قتل 12 شخصا عندما هوت حافلتهم في واد على طريق مكران الساحلي في بلوشستان، بعد منعهم من العبور إلى إيران.

وقال مسؤول الشرطة أسلم بانجولزاي الذي كان في مكان الحادث ل"فرانس برس": "هذا طريق خطير للغاية، مع العديد من المنعطفات والالتواءات. كان السائق مسرعا للغاية وسقطت الحافلة في واد عميق". 

وأوضح أن "رافعة عسكرية في طريقها للمساعدة في رفع الحافلة من الوادي للتحقق مما إذا كان الركاب محاصرين تحت الحافلة. وبالتالي فإن عدد القتلى قد يرتفع"..
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