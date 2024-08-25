أحداث مفصلية في الاشهر المقبلة.. هذا ما ينتظر المتنافسين على رئاسة الولايات المتحدة

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أشارت شبكة "سي إن إن" الأميركية في تقرير لها، الى انه من المتوقع أن تحدث تطورات غير متوقعة في الولايات المتحدة حتى يحل يوم الانتخابات الرئاسية، حيث حملت الأسابيع السابقة مفاجآت عدة.وفيما يلي الأحداث المتوقعة خلال المرحلة المقبلة:كان من المقرر أن تتم المناظرة الثانية بين الرئيس جو بايدن ودونالد ترامب، والتي تستضيفها شبكة "إيه بي سي نيوز"، في 10 ايلول. ومع انسحاب بايدن من السباق، أعلن ترامب خلال مؤتمر صحفي في آب، أنه وافق على مناظرة كامالا هاريس بدلاً من ذلك، وهو ما أكدته الشبكة أيضًا.وسيشهد ايلول أولى عمليات التصويت المبكر، حيث ستكون ولاية نورث كارولينا هي الأولى التي سترسل بطاقات الاقتراع عبر البريد في 6 ايلول، بينما ستتبعها ولايات أخرى في الأسابيع التالية.ومع العودة إلى المدارس والعمل، قد يبدأ العديد من الأميركيين في الانتباه بشكل أكبر للانتخابات في ايلول.في الوقت نفسه، سيواجه ترامب حكمًا بتهم تتعلق بتزوير سجلات الأعمال المرتبطة بمدفوعات المال الصامت قبل انتخابات 2016. وقد يتم تأجيل تاريخ 18 ايلول بناءً على رد القضاء على الإعفاءات الجديدة الممنوحة للرؤساء من قبل المحكمة العليا.يبدأ الشهر بمناظرة بين مرشحي نائب الرئيس ترامب، جيه دي فانس، ونائب هاريس، تيم والز، في 1 تشرين الاول، تستضيفها شبكة "سي بي إس".وفي حين أن يوم الانتخابات لن يكون إلا في 5 تشرين الثاني، فإن معظم الولايات تسمح بنوع من التصويت المبكر، سواء عبر البريد أو شخصيًا، وستبدأ هذه العملية بشكل مكثف في تشرين الاول.يتطلب القانون الأميركي إجراء الانتخابات الفدرالية في يوم الثلاثاء بعد أول يوم إثنين في تشرين الثاني. وهذا العام، سيكون في 5 تشرين الثاني، حيث أن الأشخاص الذين لا يصوتون مبكرًا سيتوجهون إلى مراكز التصويت المحلية.وستغلق مراكز الاقتراع في أوقات مختلفة حول البلاد.ونظرًا لزيادة التصويت عبر البريد، وإذا كانت الولايات الحاسمة متقاربة، مثلما كانت في 2020، فمن المحتمل ألا نعرف الفائز في يوم الانتخابات.ومن المتوقع أن تصدر دعاوى قضائية في بعض الولايات، وإمكانية إجراء عمليات إعادة عد في أخرى، لذا فإن يوم الانتخابات قد لا يكون نهاية السباق الانتخابي بالضرورة.بعد تسوية أي أسئلة أو نزاعات محتملة حول الانتخابات، تؤكد الولايات نتائجها على مستوى الولاية. ويجتمع المندوبون في عواصم ولاياتهم لتسجيل أصواتهم الانتخابية لصالح الفائز على مستوى الولاية.وتخصص نيبراسكا وماين أيضًا بعض الأصوات الانتخابية حسب الدائرة الانتخابية، وقد تكون هذه الأصوات حاسمة عندما يكون السباق متقاربا.يتولى الكونغرس الجديد اليمين الدستورية في 3 كانون الثاني. بعدها، يجتمع المشرعون في 6 كانون الثاني لعد الأصوات الانتخابية.وستترأس هاريس الجلسة، وقد تكون إما نائب الرئيس الخامس في التاريخ الذي يشرف على انتصاره، أو الرابع في التاريخ الذي يشرف على هزيمته.