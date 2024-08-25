بعد ضربة اسرائيل الاستباقية... أسهم تل أبيب ترتفع 2%

أٌغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في تل أبيب على ارتفاع بنحو اثنين بالمئة، الأحد، ولامس مؤشر الأسهم القيادية مستوى قياسيا مرتفعا بعد أن قالت إسرائيل إنها وجهت ضربة استباقية على حزب الله أوقفت وابل صواريخ كان من المحتمل أن تطلقه الجماعة على أهداف رئيسية في إسرائيل.

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اختتم مؤشر الأسهم القيادية "تي.إيه35" مرتفعا اثنين بالمئة إلى 2091.6 نقطة، بعد أن بلغ ذروة خلال اليوم عند 2091.91 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا "تي.إيه 125" 2.1 بالمئة.

وأطلق حزب الله مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل في وقت مبكر من اليوم الأحد، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب لبنان بنحو 100 طائرة لإحباط هجوم أكبر، في واحدة من أكبر الاشتباكات المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر. (سكاي نيوز)