مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين باستهداف حزب الله زورقاً حربياً





وقال الجيش في بيان: "سقط ديفيد موشيه بن شطريت (21 عاما) جندي من الأسطول 914 في البحرية الإسرائيلية أثناء قتال في شمال إسرائيل"، مضيفا أن اثنين آخرين أصيبا، دون ذكر المزيد من التفاصيل، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

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وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأحد، مقتل جندي كان على متن زورق حربي قبالة نهاريا أثناء هجوم حزب الله.







وأفادت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" بوقوع إصابات على متن زورق حربي إسرائيلي عند الحدود الشمالية ناجمة عن سقوط شظايا خلال عملية اعتراض. أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل أحد جنود البحرية وإصابة 2 آخرين في شمال البلاد، بعد أن أطلق حزب الله وابلا من الصواريخ والمسيّرات على إسرائيل.وقال الجيش في بيان: "سقط ديفيد موشيه بن شطريت (21 عاما) جندي من الأسطول 914 في البحرية الإسرائيلية أثناء قتال في شمال إسرائيل"، مضيفا أن اثنين آخرين أصيبا، دون ذكر المزيد من التفاصيل، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأحد، مقتل جندي كان على متن زورق حربي قبالة نهاريا أثناء هجوم حزب الله.وأفادت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" بوقوع إصابات على متن زورق حربي إسرائيلي عند الحدود الشمالية ناجمة عن سقوط شظايا خلال عملية اعتراض.

كما لفت مصدر أمني إسرائيلي للقناة بأن "حزب الله لم يتمكن من إصابة أي هدف عسكري أو استراتيجي وسط إسرائيل".

في المقابل، يقول حزب الله إن هجومه استهدف قاعدة "غليلوت" وهي قاعدة مخابرات أساسية، وقريبة من تل أبيب، إلى جانب عدد من الثكنات والمواقع والقواعد شمالي إسرائيل والجولان.





وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأحد، أنه شن هجوم بالطائرات الحربية ضد أهداف لحزب الله في عملية استباقية بتوجيه من الاستخبارات.



وأوضح الجيش في بيان له أن: "نحو 100 طائرة حربية هاجمت ودمرت آلاف المنصات التابعة لحزب الله التي كانت على أهبة إطلاق صواريخ نحو شمالي إسرائيل ووسطها". (سكاي نيوز)