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عربي-دولي

تعديل وزاري واسع في تونس يشمل حقيبتي الدفاع والخارجية

Lebanon 24
25-08-2024 | 12:26
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أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد تعديلا حكوميا، الأحد، شمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية، أبرزها وزارة الخارجية التي أسندت لمحمد علي النفطي، والدفاع التي تولاها خالد السهلي.

وشملت قائمة الوزراء الجدد كل من:
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خالد السهيلي للدفاع الوطني.
محمد علي النفطي للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
مصطفى الفرجاني للصحة.
سمير عبد الحفيظ للاقتصاد والتخطيط.
عصام الأحمر للشؤون الاجتماعية.
سمير عبيد للتجارة وتنمية الصادرات.
عز الدين بن الشيخ للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
نور الدين النوري للتربية.
منذر بلعيد للتعليم العالي والبحث العلمي.
الصادق المورالي للشباب والرياضة.
سفيان الهميسي لتكنولوجيات الاتصال.
رشيد عامري للنقل.
وجدي الهذيلي لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
حبيب عبيد، للبيئة.
سفيان تقية للسياحة.
أحمد البوهالي للشؤون الدينية.
أسماء جابري للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
أمينة الصرارفي للشؤون الثقافية.
رياض شود، للتشغيل والتكوين المهني.
كما شملت التغييرات تعيين كل من:

محمد بن عياد، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
حمادي الحبيّب، كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مكلفا بالمياه.
حسنة جيب الله، كاتبة دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني، مكلفة بالشركات الأهلية.
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