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عربي-دولي

تسجيل هزة أرضية بالقرب من مدينتي آسفي والجديدة بالمغرب.. كم بلعت قوتها؟

Lebanon 24
25-08-2024 | 12:41
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ضربت هزة أرضية خفيفة بلغت قوتها 3.5 درجات على مقياس ريختر، أمس السبت مناطق شمال غرب سواحل مدينتي آسفي والجديدة المغربيتين، وبحسب مواقع إعلام مغربية فإن سكان المدينتين لم يشعروا بالهزة الأرضية.

وأوضحت مواقع رصد الزلازل أنه تم تسجيل هذه الهزة الخفيفة في حدود الساعة 17:33 عصر يوم السبت، بإحداثيات 33.119° شمالا و10.111° غربا، وعلى عمق 23 كلم تحت سطح البحر.
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وفي تصريح كان مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء ناصر جبور، قال إنه لوحظ منذ بداية العام الجاري زيادة في النشاط الزلزالي في كامل تراب المغرب، واصفا إياها بـ"الزيادة البسيطة".

وأشار إلى أن هذا النشاط المرتفع يسجل في غالب المرات داخل المحيط البحري الأطلسي والمتوسطي.

وأرجع ذلك "إلى بعض الصدوع والفوالق التي تتحرك نتيجة الزيادة في الضغط داخل القشرة الأرضية وهو ما يسفر في النهاية عن هذه الهزات الخفيفة".

ولا زال الخوف يسكن قاطني منطقة أزيلال، بعد زلزال الثامن من أيلول الماضي، الذي سجل مركزه في الحوز، غير أنه بلغ مناطق من أزيلال ودمر قرى فيها. (روسيا اليوم)
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