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عربي-دولي

مع انتهاء الجولة الجديدة من المفاوضات.. مقترح جديد يطرح

Lebanon 24
25-08-2024 | 14:00
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غادر وفدا إسرائيل وحركة حماس، مساء الأحد، العاصمة المصرية القاهرة، بعد جولة مفاوضات جديدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن الوفد الإسرائيلي المشارك في مفاوضات الهدنة في غزة غادر القاهرة بعد جولة مفاوضات لم يسجل خلالها أي تقدم.
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 كما غادر وفد حركة حماس بعد أن التقى أعضاء الوفدين المصري والقطري واستمع لنتائج جولة المفاوضات الأخيرة.
وذكرت مصادر قريبة من المفاوضات أن وفد حركة حماس طالب بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في تموز الماضي، والمبني على ما ورد في خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن.


وأكد وفد حركة حماس استعداد الحركة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.
كما شدد الوفد على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا من قطاع غزة، وحرية عودة السكان إلى مناطقهم، والإغاثة والإعمار وصفقة تبادل جادة.
 
 
وكشفت مصادر "العربية" أن "بقاء إسرائيل في غزة بعد الحرب ضمن أبرز نقاط الخلاف بالمفاوضات".
 
فيما لفتت إلى أن هناك مقترحاً جديداً يتمثل "بانسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا كلياً فور إتمام صفقة المحتجزين". 
 
 
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