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مصدران أمنيان مصريان: محادثات غزّة في القاهرة انتهت دون اتفاق

Lebanon 24
25-08-2024 | 18:41
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قال مصدران أمنيان مصريان، الأحد، إن المحادثات التي جرت بشأن غزة في القاهرة انتهت دون التوصل إلى اتفاق حيث لم توافق حماس ولا إسرائيل على العديد من الحلول التي قدّمها الوسطاء.
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القاهرة

غزة

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