مقتل 13 شخصاً إثر غرق قارب مهاجرين قبالة اليمن

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قتل 13 شخصا على الأقل وفقد أثر 14 في حادث غرق قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل اليمن هذا الأسبوع، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة الأحد.وقالت المنظمة "لقي 13 شخصا مصرعهم ولا يزال 14 آخرون في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل محافظة تعز اليمنية يوم الثلاثاء".وأشارت إلى أن المركب الذي انطلق من جيبوتي، كان على متنه 25 مهاجرا إثيوبيا وشخصان يمنيان.وأوضحت المنظمة الدولية أن "من بين الضحايا هناك 11 رجلا وامرأتان... ولا تزال عمليات البحث جارية على أمل العثور على المهاجرين المفقودين المتبقين وكذلك القبطان اليمني ومساعده" مشيرة إلى أنه "لا يزال سبب غرق السفينة غير واضح في هذه المرحلة".وقال مات هابر، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالإنابة في اليمن "تمثل هذه المأساة الأخيرة تذكيرا صارخا بالمخاطر التي تواجه المهاجرين على هذا الطريق".