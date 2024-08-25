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عربي-دولي

روسيا تشن هجوما بطائرات مسيّرة على كييف

Lebanon 24
25-08-2024 | 23:36
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أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيّرة على كييف.

وأضاف الجيش أنه "وفقا للمعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار من جراء الهجوم".

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو على تطبيق "تلغرام"، إنه تم تدمير ما يصل إلى 10 طائرات مسيّرة لدى اقترابها من المدينة، في المنطقة المحيطة بالعاصمة.
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وأضاف أن التقديرات الكاملة لحجم الهجوم سيُعلن عنها في وقت لاحق.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في معظم مناطق وسط وشرق أوكرانيا، للتحذير من غارات جوية في الساعات الأولى من صباح الإثنين.
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