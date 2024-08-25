Advertisement

عربي-دولي

"أخبار جيدة"... الرئيس الإثيوبي يعلن عن تطور جديد بشأن سد النهضة

Lebanon 24
25-08-2024 | 23:45
A-
A+
Doc-P-1238989-638602516433934650.jpg
Doc-P-1238989-638602516433934650.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت إثيوبيا الانتهاء من الأعمال الخرسانية في سد النهضة وتقدما في عملية تشغيل المشروع الذي يثير توترات مع مصر.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد إن بلاده أضافت توربينين جديدين هما الثالث والرابع للسد، مشيرا إلى وحدات أخرى سيتم إضافتها وفقا للخطة، واصفا الحدث بأنه "أخبار جيدة".
Advertisement

وأضاف أنه إلى جانب التدفق المستمر للنهر، تم إطلاق 2800 متر مكعب إضافي من المياه في الثانية.

واعتبر أحمد أن "هذا الإطلاق المنظم بعناية سيعزز بشكل كبير الإنتاجية الزراعية، ويعزز توليد الطاقة، ويحسن استخدام الموارد في جميع أنحاء المنطقة".

وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن سد النهضة يلعب دورا حاسما في إدارة تدفق المياه، وتخفيف مخاطر الفيضانات، وضمان حصول الدول الواقعة في مجرى النهر على إمدادات ثابتة من المياه، خاصة أثناء فترات الجفاف.

وقال كبير المفاوضين الإثيوبيين سيلشي بيكلي، الأحد إنه تم الانتهاء من بناء السد الخرساني (السد الرئيسي)، باستثناء اللمسات النهائية لأعمال التشطيب.

وكشف عن أن التوربينين الجديدين بسعة 400 ميغاوات لكل منهما، إضافة لتوربينين موجودين بسعة 375 ميغاوات لكل منهما، مؤكدا تشغيل مزيد من التوربينات للوصول إلى سعة إجمالية تبلغ 5150 ميغاوات، "مما يجعلها أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:39 | 2024-08-26
02:37 | 2024-08-26
02:30 | 2024-08-26
02:27 | 2024-08-26
02:13 | 2024-08-26
01:59 | 2024-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24