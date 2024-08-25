"أخبار جيدة"... الرئيس الإثيوبي يعلن عن تطور جديد بشأن سد النهضة

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أعلنت إثيوبيا الانتهاء من الأعمال الخرسانية في سد النهضة وتقدما في عملية تشغيل المشروع الذي يثير توترات مع مصر.وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد إن بلاده أضافت توربينين جديدين هما الثالث والرابع للسد، مشيرا إلى وحدات أخرى سيتم إضافتها وفقا للخطة، واصفا الحدث بأنه "أخبار جيدة".وأضاف أنه إلى جانب التدفق المستمر للنهر، تم إطلاق 2800 متر مكعب إضافي من المياه في الثانية.واعتبر أحمد أن "هذا الإطلاق المنظم بعناية سيعزز بشكل كبير الإنتاجية الزراعية، ويعزز توليد الطاقة، ويحسن استخدام الموارد في جميع أنحاء المنطقة".وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن سد النهضة يلعب دورا حاسما في إدارة تدفق المياه، وتخفيف مخاطر الفيضانات، وضمان حصول الدول الواقعة في مجرى النهر على إمدادات ثابتة من المياه، خاصة أثناء فترات الجفاف.وقال كبير المفاوضين الإثيوبيين سيلشي بيكلي، الأحد إنه تم الانتهاء من بناء السد الخرساني (السد الرئيسي)، باستثناء اللمسات النهائية لأعمال التشطيب.وكشف عن أن التوربينين الجديدين بسعة 400 ميغاوات لكل منهما، إضافة لتوربينين موجودين بسعة 375 ميغاوات لكل منهما، مؤكدا تشغيل مزيد من التوربينات للوصول إلى سعة إجمالية تبلغ 5150 ميغاوات، "مما يجعلها أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا".